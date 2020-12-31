Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

31.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 76 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 76 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

48,00

76,00

Karkas et

HTS

28,00

45,00

Buğday

HMS

1,80

1,85

Arpa

HMS

1,40

1,82

Mısır

HMS

1,90

1,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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