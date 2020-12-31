Afyonkarahisar Ticaret Borsası
31.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 76 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 48, en yüksek 76 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|48,00
|76,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|45,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|1,85
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,82
|Mısır
|HMS
|1,90
|1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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