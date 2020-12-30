Afyonkarahisar Ticaret Borsası
30.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 37 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 37 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|26,00
|37,00
|Buğday
|HMS
|1,90
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,45
|1,85
|Ayçiçek Yağı
|HTS
|8,95
|14,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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