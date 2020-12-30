Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

30.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 37 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 26, en yüksek 37 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

26,00

37,00

Buğday

HMS

1,90

2,00

Arpa

HMS

1,45

1,85

Ayçiçek Yağı

HTS

8,95

14,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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