Afyonkarahisar Ticaret Borsası
25.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:04
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|44,00
|Karkas et
|HTS
|39,79
|39,79
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,30
|Beyaz haşhaş
|HMS
|24,00
|25,00
|Buğday unu
|HTS
|2,42
|3,03
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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