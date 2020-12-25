Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

25.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:04
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 44 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

 44,00

44,00

Karkas et

HTS

 39,79

39,79

Buğday

HMS

 2,00

 2,30

Beyaz haşhaş

HMS

 24,00

 25,00

Buğday unu

HTS

 2,42

 3,03

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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