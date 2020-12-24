Afyonkarahisar Ticaret Borsası
24.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:02
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|43,00
|43,00
|Karkas et
|HTS
|23,50
|42,00
|Buğday
|HMS
|1,35
|2,92
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,93
|Mısır
|HMS
|1,90
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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