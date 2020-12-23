Afyonkarahisar Ticaret Borsası
23.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:31
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 36,26 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 36,26 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|36,26
|36,26
|Kuzu eti
|HTS
|50,00
|50,49
|Buğday
|HMS
|1,75
|2,50
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,88
|Mısır
|HMS
|1,90
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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