Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:31
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 36,26 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 36,26 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

 36,26

36,26

Kuzu eti

HTS

 50,00

50,49

Buğday

HMS

 1,75

 2,50

Arpa

HMS

 1,10

 1,88

Mısır

HMS

 1,90

 1,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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