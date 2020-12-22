Afyonkarahisar Ticaret Borsası
22.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaş kilogramı 24,10 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaş kilogramı 24,10 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Salam
|HTS
|9,02
|9,02
|Piliç döner eti
|HTS
|15,44
|15,44
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,35
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,72
|Beyaz haşhaş
|HTS
|24,10
|24,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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