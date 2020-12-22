Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

22.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaş kilogramı 24,10 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaş kilogramı 24,10 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Salam

HTS

 9,02

 9,02

Piliç döner eti

HTS

15,44

15,44

Buğday

HMS

 1,40

 2,35

Arpa

HMS

 1,30

 1,72

Beyaz haşhaş

HTS

24,10

24,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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