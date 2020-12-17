Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

17.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

38,00

38,00

Kemiksiz et

HT

42,17

45,00

Buğday

HMS

1,80

2,30

Arpa

HMS

1,50

1,65

Mısır

HTS

1,72

1,72

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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