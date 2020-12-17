Afyonkarahisar Ticaret Borsası
17.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|38,00
|38,00
|Kemiksiz et
|HT
|42,17
|45,00
|Buğday
|HMS
|1,80
|2,30
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,65
|Mısır
|HTS
|1,72
|1,72
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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