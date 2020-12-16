Afyonkarahisar Ticaret Borsası
16.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50 en yüksek 85 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50 en yüksek 85 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|85,00
|Karkas et
|HTS
|42,00
|42,00
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,40
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,65
|Mısır
|HTS
|1,63
|1,76
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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