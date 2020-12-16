Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

16.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50 en yüksek 85 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 50 en yüksek 85 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

50,00

85,00

Karkas et

HTS

42,00

42,00

Buğday

HMS

1,40

2,40

Arpa

HMS

1,10

1,65

Mısır

HTS

1,63

1,76

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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