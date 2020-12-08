Afyonkarahisar Ticaret Borsası
08.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24, en yüksek 42 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24, en yüksek 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|24,00
|42,00
|Kuzu eti
|HTS
|49,00
|51,00
|Döner eti
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,40
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,73
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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