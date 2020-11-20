Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

20.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,00

98,00

Karkas et

HTS

26,50

40,00

Buğday

HMS

2,00

2,20

Arpa

HMS

1,43

1,80

Ayçiçeği

HMS

3,40

3,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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