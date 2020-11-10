Afyonkarahisar Ticaret Borsası
10.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,00
|46,00
|Karkas et
|HTS
|24,00
|41,50
|Buğday
|HMS
|1,60
|2,13
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,58
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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