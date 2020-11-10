Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 46,00

 46,00
Karkas et

 HTS

 24,00

 41,50
Buğday

 HMS

 1,60

 2,13
Arpa

 HMS

 1,10

 1,58
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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