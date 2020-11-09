Afyonkarahisar Ticaret Borsası
09.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:02
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|45,00
|45,00
|Salam
|HTS
|18,47
|18,47
|Buğday
|HMS
|1,90
|1,90
|Mısır
|HMS
|1,48
|1,78
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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