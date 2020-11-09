Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

09.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:02
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 45 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 45 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kuzu eti

 HTS

 45,00

 45,00
Salam

 HTS

 18,47

 18,47
Buğday

 HMS

 1,90

 1,90
Mısır

 HMS

 1,48

 1,78
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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