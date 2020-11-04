Afyonkarahisar Ticaret Borsası
04.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|47,00
|50,00
|Karkas et
|HTS
|22,10
|38,00
|Elma
|HMS
|0,81
|0,81
|Yumurta
|HTS
|0,18
|0,69
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
Haber Yorumları
500