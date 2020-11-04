Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

04.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 47,00

 50,00
Karkas et

 HTS

 22,10

 38,00
Elma

 HMS

 0,81

 0,81
Yumurta

 HTS

 0,18

 0,69
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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