Afyonkarahisar Ticaret Borsası
14.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:20
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,08 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,08 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|37,08
|37,08
|Sığır eti
|HTS
|26,92
|26,92
|Karkas et
|HTS
|31,00
|40,50
|Susam
|HTS
|18,90
|18,90
|Arpa
|HMS
|1,35
|1,35
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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