Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

14.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:20
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,08 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,08 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 37,08

 37,08
Sığır eti

 HTS

 26,92

 26,92
Karkas et

 HTS

 31,00

 40,50
Susam

 HTS

 18,90

 18,90
Arpa

 HMS

 1,35

 1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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