Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

09.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 22,00

 40,00
Buğday

 HMS

 1,82

 2,00
Arpa

 HMS

 1,42

 1,42
Beyaz haşhaş

 HMS

 27,00

 27,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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