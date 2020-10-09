Afyonkarahisar Ticaret Borsası
09.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|22,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,82
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,42
|1,42
|Beyaz haşhaş
|HMS
|27,00
|27,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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