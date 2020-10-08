Afyonkarahisar Ticaret Borsası
08.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|45,00
|Karkas et
|HTS
|22,50
|38,50
|Buğday
|HMS
|1,40
|1,95
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,40
|Nohut
|HMS
|3,00
|3,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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