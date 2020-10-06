Afyonkarahisar Ticaret Borsası
06.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:29
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33,93, en yüksek 38 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33,93, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|33,93
|38,00
|Kırıntı et
|HTS
|17,75
|22,00
|Buğday
|HMS
|1,60
|2,25
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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