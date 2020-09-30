Afyonkarahisar Ticaret Borsası
30.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|38,00
|38,00
|Kuzu eti
|HTS
|46,00
|47,00
|Buğday
|HMS
|1,40
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,80
|Yulaf
|HMS
|2,00
|2,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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