Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

30.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 38,00

 38,00
Kuzu eti

 HTS

 46,00

 47,00
Buğday

 HMS

 1,40

 2,00
Arpa

 HMS

 1,10

 1,80
Yulaf

 HMS

 2,00

 2,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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