Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
16.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|33,00
|38,00
|Mısır
|HTS
|1,34
|1,34
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,95
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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