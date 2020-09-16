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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
16.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:36

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 33,00

 38,00
Mısır

 HTS

 1,34

 1,34
Buğday

 HMS

 1,60

 1,95
Arpa

 HMS

 1,25

 1,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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