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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
04.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:03

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

HTS

 42,00

 95,00
Karkas et

 HTS

 23,25

 45,00
Salam

 HTS

 35,72

 58,14
Buğday

 HMS

 1,60

 1,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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