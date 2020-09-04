Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
04.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:03
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|95,00
|Karkas et
|HTS
|23,25
|45,00
|Salam
|HTS
|35,72
|58,14
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,95
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA