Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 lira, en yüksek 91 liradan satıldı.
02.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:14
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 lira, en yüksek 91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,50
|91,00
|Karkas et
|HTS
|28,50
|40,00
|Kuzu eti
|HTS
|49,00
|90,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|24,00
|25,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA