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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 lira, en yüksek 91 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
02.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:14

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,50 lira, en yüksek 91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

HTS

 42,50

 91,00
Karkas et

 HTS

 28,50

 40,00
Kuzu eti

 HTS

 49,00

 90,00
Beyaz haşhaş

 HMS

 24,00

 25,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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