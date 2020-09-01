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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
01.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:33

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

HTS

 45,00

 45,00
Karkas et

 HTS

 21,00

 41,50
Arpa

 HMS

 1,10

 1,40
Buğday

 HMS

 1,47

 1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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