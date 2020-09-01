Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
01.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:33
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|45,00
|Karkas et
|HTS
|21,00
|41,50
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,47
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA