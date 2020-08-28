HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
28.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:59

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Sucuk

HTS

 12,00

 20,00
Beyaz haşhaş

 HTS

 24,00

 24,00
Arpa

 HMS

 1,35

 1,40
Buğday

 HMS

 1,70

 1,94
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli Dünya
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Güncel
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Magazin
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı Güncel
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Berat Albayrak Sultan Alparslan
Magazin Sezen Aksu Halit Ergenç Okan Bayülgen Rasim Öztekin
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Milli Çocuk
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 15:02:45. #1.15#
title