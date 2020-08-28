Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
28.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:59
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 12 lira, en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|12,00
|20,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|24,00
|24,00
|Arpa
|HMS
|1,35
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,70
|1,94
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA