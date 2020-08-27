Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
27.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:13
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|43,00
|75,00
|Karkas et
|HTS
|39,00
|41,50
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,36
|Buğday
|HMS
|1,80
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA