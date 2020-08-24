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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 37,59 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
24.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:51

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 37,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

HTS

 36,00

 37,59
Kemiksiz et

 HTS

 47,00

 47,00
Arpa

 HMS

 1,30

 1,40
Buğday

 HMS

 1,50

 1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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