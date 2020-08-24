Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 37,59 liradan satıldı.
24.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:51
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 37,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|36,00
|37,59
|Kemiksiz et
|HTS
|47,00
|47,00
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA