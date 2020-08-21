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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 45 lira, en yüksek 87 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
21.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:16

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 45 lira, en yüksek 87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

HTS

 45,00

 87,00
Karkas et

 HTS

 32,00

 33,00
Arpa

 HMS

 1,27

 1,40
Buğday

 HMS

 1,51

 1,88
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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