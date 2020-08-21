Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 45 lira, en yüksek 87 liradan satıldı.
21.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 45 lira, en yüksek 87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|87,00
|Karkas et
|HTS
|32,00
|33,00
|Arpa
|HMS
|1,27
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,51
|1,88
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA