Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 36,09 liradan satıldı.
19.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:46
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 36,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|36,09
|36,09
|Susam
|HTS
|13,00
|13,00
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,38
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,68
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA