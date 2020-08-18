Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında manda etinin kilogramı 33,50 liradan satıldı.
18.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında manda etinin kilogramı 33,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Manda eti
|HTS
|33,50
|33,50
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|102,00
|Kuzu eti
|HTS
|35,00
|51,00
|Buğday
|HMS
|1,56
|1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA