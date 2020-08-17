Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,87 liradan satıldı.
17.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,87 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|37,87
|37,87
|Düve eti
|HTS
|36,26
|36,26
|Kuzu eti
|HTS
|51,76
|51,76
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,87
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA