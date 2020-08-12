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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
12.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:43

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 45,00

 45,00
Sucuk

 HTS

 33,15

 33,15
Buğday

 HMS

 1,68

 1,84
Arpa

 HMS

 1,30

 1,33
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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