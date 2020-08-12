Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
12.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:43
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|45,00
|Sucuk
|HTS
|33,15
|33,15
|Buğday
|HMS
|1,68
|1,84
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,33
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA