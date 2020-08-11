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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
11.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:22

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 32,00

 39,00
Beyaz haşhaş

 HMS

 22,00

 22,00
Buğday

 HMS

 1,50

 1,98
Arpa

 HMS

 1,25

 1,58
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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