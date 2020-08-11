Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
11.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|32,00
|39,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|22,00
|22,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,98
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,58
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA