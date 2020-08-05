Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
05.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:13
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|50,00
|Kırıntı et
|HTS
|21,00
|25,00
|Buğday
|HMS
|1,63
|1,85
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,35
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA