Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 47,00 liradan satıldı.
22.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:49
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 47,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|47,00
|47,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|40,00
|Buğday
|HTS
|1,88
|1,91
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,24
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA