Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
21.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|24,00
|40,00
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|19,00
|Buğday
|HMS
|1,65
|1,82
|Arpa
|HMS
|1,15
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA