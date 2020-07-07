Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
07.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:19
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|27,00
|40,00
|Kırıntı et
|HTS
|25,00
|27,00
|Buğday
|HMS
|1,75
|1,75
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,38
|Mısır
|HTS
|1,34
|1,38
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA