Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
03.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 34 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|34,00
|50,00
|Arpa
|HMS
|1,22
|1,26
|Mısır
|HTS
|1,31
|1,31
|Ayçiçek yağı
|HTS
|6,80
|8,14
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA