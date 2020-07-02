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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
02.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:29

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 40,00

 98,00
Karkas et

 HTS

 28,50

 41,00
Buğday

 HTS

 1,66

 1,66
Arpa

 HMS

 1,36

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Manşet

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