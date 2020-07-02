Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.
02.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:29
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|40,00
|98,00
|Karkas et
|HTS
|28,50
|41,00
|Buğday
|HTS
|1,66
|1,66
|Arpa
|HMS
|1,36
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA