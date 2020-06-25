Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 43 liradan satıldı.
25.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|43,00
|43,00
|Karkas et
|HTS
|31,00
|31,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,50
|Mısır
|HTS
|1,34
|1,35
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA