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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 43 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
25.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:48

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 43,00

 43,00
Karkas et

 HTS

 31,00

 31,00
Buğday

 HMS

 1,50

 1,50
Mısır

 HTS

 1,34

 1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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