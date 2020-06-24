Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 48 liradan satıldı.
24.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:51
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 48 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|48,00
|Karkas et
|HTS
|27,00
|38,00
|Buğday
|HTS
|1,70
|1,70
|Arpa
|HTS
|1,38
|1,55
Kaynak: AA