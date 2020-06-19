Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,52 lira, en yüksek 46,35 liradan satıldı.
19.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:29
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,52 lira, en yüksek 46,35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|42,52
|46,35
|Dana eti
|HTS
|39,23
|39,23
|Sığır eti
|HTS
|33,85
|33,85
|Düve eti
|HTS
|38,00
|38,00
|Buğday
|HTS
|1,54
|1,87
|Mısır
|HTS
|1,34
|1,43
Kaynak: AA