Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.
18.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:47
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,35
|46,35
|Karkas et
|HTS
|29,00
|41,55
|Buğday
|HTS
|1,80
|1,80
|Arpa
|HTS
|1,21
|1,35
|Mısır
|HTS
|1,34
|1,35
|Beyaz Haşhaş
|HMS
|20,00
|20,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA