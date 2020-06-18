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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
18.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:47

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 46,35

 46,35
Karkas et

 HTS

 29,00

 41,55
Buğday

 HTS

 1,80

 1,80
Arpa

 HTS

 1,21

 1,35
Mısır

 HTS

 1,34

 1,35
Beyaz Haşhaş

 HMS

 20,00

 20,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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