Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27 liradan satıldı.
16.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:32
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|27,00
|27,00
|Sarı haşhaş
|HMS
|20,00
|20,00
|Ayçiçek yağı
|HTS
|6,60
|9,67
|Fındık yağı
|HTS
|12,00
|15,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA