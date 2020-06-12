Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.
12.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:33
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HTS
|1,88
|1,90
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,25
|Mısır
|HTS
|1,53
|1,66
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA