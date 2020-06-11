Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 46,35 liradan satıldı.
11.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 46,35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|40,50
|46,35
|Karkas et
|HTS
|27,00
|40,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|17,50
|17,50
|Mısır
|HMS
|1,26
|1,48
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA