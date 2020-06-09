Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 41,79 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
09.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:03
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 41,79 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|41,79
|75,00
|Karkas et
|HTS
|24,75
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,72
|1,72
|Arpa
|HMS
|1,29
|1,38
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA