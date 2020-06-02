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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
02.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:59

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 40,00

 40,00
Kırıntı et

 HTS

 20,00

 20,00
Buğday

 HMS

 1,60

 1,70
Arpa

 HMS

 1,05

 1,05
Beyaz Haşhaş

 HMS

 19,00

 19,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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