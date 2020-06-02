Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.
02.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:59
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|40,00
|40,00
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,70
|Arpa
|HMS
|1,05
|1,05
|Beyaz Haşhaş
|HMS
|19,00
|19,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA