Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.
29.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:23
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|70,00
|Karkas et
|HTS
|34,00
|35,00
|Buğday
|HMS
|1,30
|1,30
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA