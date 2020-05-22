Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 36,90 ila 69 liradan satıldı.
22.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:19
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 36,90 ila 69 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|36,90
|69,00
|Karkas et
|HTS
|25,50
|36,50
|Buğday
|HMS
|1,65
|1,75
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA