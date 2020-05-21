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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
21.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:47

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 46,35

 46,35
Karkas et

 HTS

 29,00

 29,00
Buğday

 HMS

 1,30

 1,75
Arpa

 HMS

 1,10

 1,34
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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