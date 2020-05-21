Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.
21.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:47
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,35
|46,35
|Karkas et
|HTS
|29,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|1,30
|1,75
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,34
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA