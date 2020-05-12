Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), karkas etinin kilogramı 30-39 liradan satıldı.
12.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), karkas etinin kilogramı 30-39 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Karkas et
|HTS
|30,00
|39,00
|Kemiksiz et
|HTS
|46,00
|46,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,55
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA